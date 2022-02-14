Богота, 14 февраля. Гонка за пост президента в Колумбии омрачена коррупционным скандалом с участием одного из кандидатов. Об этом сообщают власти государства.

???????? ???? #AtenciónComunidadET | By Merlano case, Corte compulses copies against Duque, Santos and Uribe.



TIME knew the reasons for the referral of Aida Merlano's testimony to other instances. ➡️ #colombia #mostshared https://t.co/tzYmFRoNPg — Imminent Global News (@imminent_news) February 12, 2022

Верховный суд южноамериканской страны распорядился о проведении расследования конгрессом и прокуратурой в отношении 19 политиков, бизнесменов и госслужащих.

Подозреваемые были, предположительно, замешаны в заговоре с целью несправедливо осудить и убить бывшего члена Палаты представителей Аиду Мерлано, находящуюся в бегах. По информации суда, кандидат в президенты Алехандро Чар обвиняется в изнасиловании и попытке похищения Мерлано. Кроме того, в деле могут быть замешаны братья Чара, которые, возможно, предприняли попытку убийства Мерлано.

Siempre he creído que un gobernante bueno es aquel que escucha a la gente. Estamos recorriendo El Carmen de Bolívar para dialogar con sus habitantes, quienes con cariño me comparten sus ideas para transformar al país. pic.twitter.com/i9qCZrqh8c — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 3, 2022

Члены Верховного суда также распорядились о проведении расследования в отношении президента Ивана Дуке и бывшего прокурора Нестора Умберто Мартинеса в связи с их возможной причастностью к заговору. Кроме того, согласно заявлению органа, бывшие главы Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Альваро Урибе также могли знать о случившемся.

Экс-депутат Палаты представителей предоставила видеоматериалы и документы для обоснования своего обвинения. По ее словам, она была ложно обвинена в мошенничестве в ходе выборов на основании улик, подброшенных в ее офис работником прокуратуры.

Aida Merlano mostrando los chats del "Intenso" Alex Char. ???????? pic.twitter.com/7gfOTJy3pY — La Paz, Dijo Colombianito.???? ???????? ???? (@LaPazColombiani) February 4, 2022

Мерлано была арестована в 2018 году после выборов в Сенат из-за обвинения в покупке голосов. Вследствие пропажи видеоматериалов, которые могли доказать ее невиновность, политик была приговорена к тюремному заключению. Однако в октябре 2019 года Мерлано сбежала из места лишения свободы через месяц после суда.

В январе 2020 года она была арестована властями Венесуэлы. В результате второго задержания она сообщила, что Алехандро Чар и его брат Артуро помогли ей сбежать из тюрьмы, обещав скрыться в другой стране. Тем не менее, согласно ее заявлению, они похитили и изнасиловали ее.

¡Hoy tengo 2.530.623 razones para estar agradecido! #AestaHora me encuentro en Bogotá para radicar en la @Registraduria las firmas de igual número de ciudadanos colombianos, que decidieron respaldar la participación de Alejandro Char como candidato a la presidencia de Colombia. pic.twitter.com/HGRG3PDkbY — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 17, 2021

Правоцентрист Алехандро Чар является одним из кандидатов в президенты Колумбии, однако после скандала его участие в голосовании было поставлено под угрозу. Претендент продолжит свою избирательную кампанию до тех, пока не будет вынесено решение суда.