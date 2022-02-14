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Кандидата в президенты Колумбии обвинили в коррупции

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 18:21
Весь мир
Кандидата в президенты Колумбии обвинили в коррупции
Prt Scr Twitter / @AlejandroChar  / 

Богота, 14 февраля. Гонка за пост президента в Колумбии омрачена коррупционным скандалом с участием одного из кандидатов. Об этом сообщают власти государства.

Верховный суд южноамериканской страны распорядился о проведении расследования конгрессом и прокуратурой в отношении 19 политиков, бизнесменов и госслужащих.

Подозреваемые были, предположительно, замешаны в заговоре с целью несправедливо осудить и убить бывшего члена Палаты представителей Аиду Мерлано, находящуюся в бегах. По информации суда, кандидат в президенты Алехандро Чар обвиняется в изнасиловании и попытке похищения Мерлано. Кроме того, в деле могут быть замешаны братья Чара, которые, возможно, предприняли попытку убийства Мерлано.

Члены Верховного суда также распорядились о проведении расследования в отношении президента Ивана Дуке и бывшего прокурора Нестора Умберто Мартинеса в связи с их возможной причастностью к заговору. Кроме того, согласно заявлению органа, бывшие главы Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Альваро Урибе также могли знать о случившемся.

Экс-депутат Палаты представителей предоставила видеоматериалы и документы для обоснования своего обвинения. По ее словам, она была ложно обвинена в мошенничестве в ходе выборов на основании улик, подброшенных в ее офис работником прокуратуры.

Мерлано была арестована в 2018 году после выборов в Сенат из-за обвинения в покупке голосов. Вследствие пропажи видеоматериалов, которые могли доказать ее невиновность, политик была приговорена к тюремному заключению. Однако в октябре 2019 года Мерлано сбежала из места лишения свободы через месяц после суда.

В январе 2020 года она была арестована властями Венесуэлы. В результате второго задержания она сообщила, что Алехандро Чар и его брат Артуро помогли ей сбежать из тюрьмы, обещав скрыться в другой стране. Тем не менее, согласно ее заявлению, они похитили и изнасиловали ее.

Правоцентрист Алехандро Чар является одним из кандидатов в президенты Колумбии, однако после скандала его участие в голосовании было поставлено под угрозу. Претендент продолжит свою избирательную кампанию до тех, пока не будет вынесено решение суда.

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