Богота, 14 февраля. Гонка за пост президента в Колумбии омрачена коррупционным скандалом с участием одного из кандидатов. Об этом сообщают власти государства.

???????? ???? #AtenciónComunidadET | By Merlano case, Corte compulses copies against Duque, Santos and Uribe.



TIME knew the reasons for the referral of Aida Merlano's testimony to other instances. ➡️ #colombia #mostshared https://t.co/tzYmFRoNPg