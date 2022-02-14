Киев, 14 февраля. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вынуждена выводить часть своих воздушных судов за рубеж.

Компании, занимающиеся страхованием самолетов, отозвали гарантии для полетов в воздушном пространстве Украины. Сразу несколько «Боингов» пришлось отправлять за границу. Аналогичные уведомления получили и другие местные авиаперевозчики.

«В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград», — приводит RT заявление пресс-службы.

Украина, как и следовало ожидать, использована и брошена коллективным Западом. Эта страна она для него теперь — «отрезанный ломоть», считает заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.