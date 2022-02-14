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Международные авиалинии Украины выводят самолеты за границу по требованию страховщиков

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 18:06
Экономика
Международные авиалинии Украины выводят самолеты за границу по требованию страховщиков
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 февраля. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вынуждена выводить часть своих воздушных судов за рубеж.

Компании, занимающиеся страхованием самолетов, отозвали гарантии для полетов в воздушном пространстве Украины. Сразу несколько «Боингов» пришлось отправлять за границу. Аналогичные уведомления получили и другие местные авиаперевозчики.

«В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград», — приводит RT заявление пресс-службы.

Украина, как и следовало ожидать, использована и брошена коллективным Западом. Эта страна она для него теперь — «отрезанный ломоть», считает заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

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