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Олимпийские игры 2022
Духовник ОКР провел отеческую беседу с Валиевой перед индивидуальным выступлением на ОИ
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Духовник ОКР провел отеческую беседу с Валиевой перед индивидуальным выступлением на ОИ

Олимпийские игры 2022
Духовник ОКР провел отеческую беседу с Валиевой перед индивидуальным выступлением на ОИ
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Пекин, 14 февраля. Духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев рассказал о разговоре с фигуристкой Камилой Валиевой в Пекине.

Разговор прошел накануне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее делу и в преддверии соревнований с короткой программой на Олимпийских играх. Священник отметил, что хорошо побеседовал с юной спортсменкой.

«В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий», — заявил духовник РИА Новости.

Священник вылетел в Пекин ночью с 11 на 12 февраля. Он отметил, что Валиева стала одной из первых российских спортсменов, с которыми ему удалось пообщаться в Китае.

Решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» — спортсменке еще нет 16 лет. Об этом ранее сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Духовник ОКР провел отеческую беседу с Валиевой перед индивидуальным выступлением на ОИ
олимпиада валиева духовник
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