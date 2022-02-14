Устрицы в форме сердца подают в ресторанах Франции ко Дню святого Валентина

Французский фермер решил порадовать влюбленных на 14 февраля. Он научился выращивать устриц в виде сердца.

Кристоф Гино производит уникальных моллюсков на юге Франции. Их раковины не полукруглые, как у других собратьев, а в форме главного символа любви.

Своим ремеслом фермер занимается уже несколько лет. По его словам, необычная форма повышает полезные свойства продукта. Известно, что устрицы — природный афродазиак.

Кристоф Гино отправляет свои творения в лучшие заведения страны. Попробовать «сердечные устрицы» можно только в ресторанах, удостоенных звезд Мишлена.

Один из заказчиков фермера — шеф-повар Лоран Лемаль. Он маринует моллюсков в свекольном соке, чтобы те стали еще больше похожи на сердце. Эта манипуляция делает их раковины красноватыми.

Посетители в восторге от необычной подачи морепродуктов. Но Кристоф Гино держит процесс выращивания устриц в строжайшем секрете.