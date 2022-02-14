Полиция Омана спасла десятки граждан на фоне продолжающихся потопов

Маскат, 14 февраля. Полиция Омана совместно с Управлением гражданской обороны страны спасла более 25 человек, застрявших в собственных автомобилях из-за потопа. Обильные осадки наблюдались на большей части провинции Маскат в течение первой половины дня.

В числе последних пострадавших находятся две женщины, застрявшие в легковой машине в столичном районе Аль-Хувай, а также семь пассажиров автобуса на улице Султан Кабус.

«Три человека, один из которых был иностранцем, были спасены после того, как они застряли в своем автомобиле во время сильных дождей в южной части Аль-Губры. Они находятся в добром здравии», — дополнили в полиции.

Жители района Муттра, в свою очередь, оказались вынуждены перебраться на крыши собственных домов и ждать спасателей. Всего же ночью-утром 14 февраля в международном аэропорту Маската выпали 9,6 мм осадков, в самой столице — 1,4 мм, а в городе Вади Эль-Маавиль (соседняя провинция Южная Аль-Батина) — 3,2 мм.

Султанат Оман страдает от разрушительных потопов в течение нескольких последних месяцев. Так, в начале февраля очередной ливень привел к смерти иностранного рабочего, а в начале января из-за разбушевавшейся стихии погибли шестеро человек. В октябре 2021 года по территории государства ударил циклон «Шахин», также повлекший за собой смерти, уничтожение имущества, пропажу людей. В ходе июльского же потопа один человек погиб и трое пропали без вести.

فيضانات قوية تجتاح ريو دي جانيرو البرازيلية pic.twitter.com/8ECkD9QVbR — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) February 8, 2022

Наблюдаемые погодные аномалии укладываются в доклад ООН от 2021 года, в котором говорится, что к XXII веку средняя температура на Ближнем Востоке вырастет на 3°C. В некоторых регионах потепление будет сопровождаться ускорением опустынивания, а где-то — за счет увеличения количества осадков и наводнений — увлажнением и заболачиванием, предпосылки к чему и наблюдаются на северном побережье Омана.