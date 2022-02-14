Зеленский на фоне напряженной обстановки заверил, что его семья всегда находится рядом

Киев, 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, где находится его семья на фоне напряженной обстановке в стране.

Политик ответил на вопрос о местонахождении своих близких родственников. Речь шла об обстоятельствах в условиях напряженной обстановки на Украине.

«Моя семья всегда со мной», — сказал Зеленский на брифинге.

Ранее выяснилось, что украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину на частных бортах. По данным местных СМИ, за день страну покинуло около 20 самолетов. Ринат Ахметов также вошел в числе улетевших олигархов.