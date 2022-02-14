Политолог Лазарев оценил главную хитрость Шольца с «Северным потоком — 2»

Вашингтон, 14 февраля. Реакцию Олафа Шольца на угрозы Джо Байдена в адрес «Северного потока — 2» можно назвать лучшей гарантией его скорого запуска.

Новому канцлеру Германии многие прочили крайне неприятный итог традиционного визита в Вашингтон после вступления в должность. Многие эксперты высказывали опасения по поводу того, что США напомнят Шольцу «кто в доме хозяин» и заставят поступиться национальными интересами ФРГ ради антироссийского курса американской политики. Одной из главных тем разговора президента США с немецким канцлером должна была стать судьба «Северного потока — 2» и Байден действительно поначалу взял быка за рога, если верить пресс-службе Белого дома. Однако Шольц проявил недюжинную хитрость и несколько раз уводил беседу в другую сторону, в итоге так и не дав четкого ответа на вопрос о российском газопроводе. То есть канцлер умудрился защитить «СП-2» и в то же время не пошел на прямой конфликт с Вашингтоном.

О главной хитрости Шольца на прошедшей недавно встрече с Байденом зрителям телеканала «НАШ» рассказал украинский политолог Александр Лазарев, подчеркнув, что вокруг Украины сейчас разыгрывается тонкая геополитическая игра, главная суть которой тщательно скрыта за бессмысленными разговорами о войне. Эксперт выразил уверенность в том, что США наладили нормальный мирный диалог с Россией, но не могут этого показать открыто, чтобы не потерять остатки своего влияния в мире. Вашингтон радикально сменил геополитическую парадигму, отказавшись от плана Бжезинского по окружению РФ точками напряжения. Теперь американцам нужна Москва в роли хотя бы ситуативного союзника и США с радостью сливают Украину, лишь бы добиться некоего компромисса по «китайскому вопросу».

Федеральное агентство новостей /

Лазарев отметил, что открыто налаживать отношения с РФ Штаты не могут, дабы не добить свой и без того пострадавший авторитет, потому и раздувают шумиху о войне. Другие крупные игроки лишь подыгрывают в этой схеме России и США, а заодно защищают свои интересы. В этом плане показателен визит Шольца в Вашингтон. Байден действительно хотел «прижать к ногтю» канцлера, хотя бы в вопросе «Северного потока — 2» однако Олаф Шольц умело обесценил все требования Джо, отстояв тем самым газопровод.

«Немцы тоже договариваются и с Россией, и с США. Была же недавно встреча Шольца с Байденом. И Шольц не ответил по поводу «Северного потока — 2», совсем ничего, как Байден ни старался. Американский президент затянул привычную мантру: Если Россия нападет, мы заблокируем «СП-2», а Шольц пошел на большую хитрость и аккуратно отпетлял, причем несколько раз. А все потому, что канцлер печется в первую очередь об интересах Германии и прекрасно понимает, что без сотрудничества с Россией, без российского газа ФРГ ждет экономический коллапс. Поэтому он очень вежливо и хитро послал Байдена с его сланцевиками куда подальше и остался при своем, хотя многие кричали, что он де все в Вашингтоне сдаст. Ничего подобного», — оценил неожиданную гибкость Шольца Лазарев.

Политолог добавил, что во всей этой истории с тонкой игрой с целью неплохого заработка в дураках осталась только Украина, так как её власть так до сих пор и не поняла, что на их сцене разыгрывают сложносочиненный спектакль. Сейчас Зеленский и его команда, может быть, что-то и чувствуют интуитивно, поэтому и пытаются переметнуться под крыло Великобритании, но на самом деле никто их с крючка не отпустит. Украина превратилась в часть сделки и должна исполнить свою роль.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс оценил глупый план США по запугиванию России Украиной.