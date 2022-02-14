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Путин одобрил проект МИД с реакцией России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Политика
Путин одобрил проект МИД с реакцией России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 февраля. Президент России Владимир Путин одобрил проект внешнеполитического ведомства с реакцией Москвы на ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Известно, что проект 14 февраля Путину представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Материал напечатало издание Еl Pais.

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