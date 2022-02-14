Оппозиция Турции объединилась против Эрдогана и намеревается вернуть парламентскую систему

Анкара, 14 февраля. Лидеры шести оппозиционных партий Турции провели встречу, чтобы выработать стратегию управления государством в случае возможного свержения нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам выборов 2023 года.

В письменном заявлении, опубликованном по окончании пятичасового рабочего обеда в Анкаре, руководители оппозиционных сил подчеркнули, что Турция переживает «глубочайший за всю свою историю политический и экономический кризис». В этом они обвинили президентскую систему, которая была введена в стране после референдума 2017 года.

Как отметили оппозиционеры, их совместная цель заключается в том, чтобы вернуть в Турцию «усиленную парламентскую систему». Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого были достигнуты договоренности касательно новой формы правления, будет обнародован 28 февраля, говорится в заявлении.

Demokrasi için, adalet için, halkımızın refahı ve ülkemizin aydınlık yarınları için 6 siyasi partinin liderleri olarak bir araya geldik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanların her birine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/jFbb10LQCi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2022

Во время рабочей встречи собрались следующие главы оппозиционных блоков: Кемаль Кылычдароглу от «Республиканской народной партии» (РНП), Мераль Акшенер от националистической «Хорошей партии», Темель Карамоллаоглу от консервативной «Партии счастья», Ахмет Давутоглу от «Партии будущего», Гюльтекин Уйсал от «Демократической партии» и Али Бабаджан от «Партии демократии и прогресса» (DEVA). Диалог был охарактеризован как «исторический».

«Как стороны, подготовившие меморандум о взаимопонимании по достижению усиленной парламентской системы, мы полны решимости построить сильную, либертарианскую, демократическую и справедливую модель, в которой будет создана эффективная законодательная система с широкой репрезентацией, прозрачным и подотчетным управлением, беспристрастной и независимой судебной системой и разделением властей», — говорится в совместном заявлении.

6 Muhalefet partisinin liderleri, Ahlatlıbel Toplantısı öncesi toplu fotoğraf verdiler. pic.twitter.com/pDL7BbuzEN — TV5 (@tv5televizyonu) February 12, 2022

Политики также обсудили текущие экономические и социальные события в стране и обменялись мнениями касательно вопросов, в рамках которых партии могли бы сотрудничать после того, как, по их планам, они смогут победить на выборах 2023 года.

«Важно построить демократическую Турцию, где гарантируется понятие "мы" со всеми нашими различиями, основными правами и свободами в рамках норм Совета Европы и Европейского Союза, где каждый видит себя равным и свободным гражданином, где все могут беспрепятственно выражать свое мнение и жить так, как считают», — отмечается в пресс-релизе.

Оппозиционеры добавили, что стремятся обеспечить прозрачность, равенство, беспристрастность и меритократию в государственном управлении, вести эффективную борьбу с коррупцией и принять закон о политической этике, тем самым гарантируя, что высокопоставленные должности не будут иметь иной цели, кроме служения нации.

SON DAKİKA | 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat 15 dakika süren toplantısı sona erdi. pic.twitter.com/HcgrgZ2Qbi — Haber (@Haber) February 12, 2022

Не позвали курдов

Несмотря на то, что на встрече в Анкаре присутствовали представители видных оппозиционных партий, важная политическая сила, представляющая миллионы избирателей, не была приглашена. Речь идет о прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН), пользующейся наибольшей популярностью в юго-восточных провинциях страны. Как известно, с этой фракцией — третьей по числу мест в парламенте — никто не намерен вступать в альянс. ПДН регулярно обвиняют в связях с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной в Турции террористической — она даже находится под угрозой закрытия из-за этой причины.

Тем не менее, как нередко отмечают аналитики, именно курды решат, какой альянс победит на выборах 2023 года — союз Эрдогана и лидера «Партии националистического движения» (ПНД) Девлета Бахчели, либо же конгломерат из упомянутых антиправительственных сил, среди которых есть умеренные исламисты, националисты и лаицисты.

Как отметил сопредседатель ПДН Митхат Санджар, для достижения мира и демократии в Турции шести партиям необходимо сотрудничать с прокурдской фракцией. Политик высоко оценил старания оппозиционеров по консолидации усилий, однако отметил, что ни одна коалиция, не учитывающая интересов ПДН, не сможет добиться демократических результатов.

«Диалог, встречи и дискуссии — это хорошо, но тактика, которая игнорирует [интересы] ПДН, не планирует устанавливать отношения и исключает переговоры с ПДН в рамках этих переговоров, указывает на то, какое будущее это сулит Турции», — предупредил он.

Muhalefet partilerinin buluşmasına eleştiriler gelmeye devam ediyor. Mithat Sancar, buluşmaya katılan partilere seslendi. HDP'siz Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaad edildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'yi yok saymıyoruz açıklamasında bulundu. pic.twitter.com/Ai3U4L10cs — Artı TV (@ArtiTV_) February 13, 2022

Санджар также подчеркнул, что его фракция по-прежнему открыта для сотрудничества, однако интересы прокурдской партии должны быть учтены.

Другой сопредседатель ПДН Первин Булдан выступила с аналогичным предупреждением.

«Выделите одну из партий из этих шести, и общее количество голосов остальных [пяти партий] не составит и половины голосов ПДН. Вот почему вам не нужно принимать их во внимание. Мы будем продолжать идти своим собственным путем. Наш путь — это третий путь, и однажды этот третий путь понадобится всем. Все будут обязаны ему, однажды все придут к нам, чтобы начать разговор», — уверена Булдан.

6 muhalefet partisinin genel başkanlarının bir araya geldiğini hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı #PervinBuldan:

????"Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz” https://t.co/PhAFinDeQl — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) February 13, 2022

Хотя кемалистская РНП ранее заявляла, что «дорога к демократии проходит через Диярбакыр» (крупнейший курдский город) и что она будет вести переговоры с ПДН, встреча в Анкаре показала, что слова Кемаля Кылычдароглу демонстрируют ровно противоположное. Впрочем, среди шести оппозиционных партий нет единства по поводу контактов с прокурдской фракцией: если РНП готова вести переговоры, то «Хорошая партия» вовсе выступает за ее закрытие и обвиняет в «терроризме».

Политическая обстановка

Представители шести названных оппозиционных партий уже на протяжении долгого времени проводят совместные консультации, однако до 12 февраля лидеры данных политических сил не имели возможности сесть за общий стол переговоров и оценить план по возвращению к парламентской системе правления. Как сообщают СМИ, работа над данной стратегией завершилась в конце декабря прошлого года.

Напомним, что на протяжении долгого времени должность президента Турции была в основном церемониальной, однако на референдуме в 2017 году избиратели, находившиеся под влиянием последствий неудавшейся попытки переворота 2016 года, проголосовали за переход от парламентской системы управления к президентской. Таким образом, по итогам плебисцита были расширены полномочия главы государства, пост премьер-министра упразднен, а роль парламента значительно снижена. Уже в 2018 году Эрдоган был переизбран на следующий год.

????Officially declared: #Turkey's presidential referandum to be held on April 16th,Sunday,2017

???? pic.twitter.com/FjCRk3lURQ — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 11, 2017

Тем не менее итоги референдума в Турции оказались неоднозначными: 51,4% проголосовали «за», «против» изменений выступили 49,6% пришедших на избирательные участки. Многие граждане восприняли реформы системы правления как попытку к переходу абсолютной власти одного человека — Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно поэтому разговоры о правильности столь серьезных перемен не утихают до сих пор.

В то же время действующий президент теряет поддержку населения. По данным одного из популярных опросов, правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) утратила свои лидирующие позиции и уже незначительно уступает РНП. Это говорит о том, что, если бы выборы проходили сейчас, альянс Эрдогана и Бахчели не смог бы получить большинство в парламенте.