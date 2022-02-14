Журналист Ткачев: слухи о «вторжении России» не стыкуются с происходящим в Одессе

Одесса, 14 февраля. Одессу и прилегающие к ней территории никто не готовит к предстоящему «российскому вторжению», слухи о котором активно тиражируют западные СМИ, заявил одесский журналист Юрий Ткачев.

По его словам, украинский город никто не готовит к обороне. Он отметил, что в 2014-2015 годах военные вели себя более активно. Ткачев подчеркнул, что тогда ВСУ выставляли блокпосты и проводили подготовительные работы на побережье.

«Переброски войск фиксируются, но в основном на выезд из города. Даже пресловутая территориальная оборона (да-да, та самая с деревянными автоматами) в Одессе не сформирована», — заявил он.

Ткачев говорит, что слухи о «вторжении РФ» не стыкуются с происходящим в Одессе. По его словам, внимания заслуживает лишь тот факт, что украинские власти организовали вывоз секретных документов из ряда учреждений, включая областное управление МВД. В целом же, считает журналист, все говорит об одном нападать на Украину не собираются.

«Либо Одессу готовятся сдать без боя вообще, либо (что скорее всего) знают, что никто тут нападать и не собирается», — подытожил он.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева. Читатели западных СМИ недавно высмеяли президента США после заявления о точной дате «вторжения» России.