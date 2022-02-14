Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен

Киев, 14 февраля. Интенсивно подогреваемая Западом военная истерия уже обошлась Украине в 17 миллиардов гривен. Политический обозреватель Артемий Руст назвал ситуацию абсурдной. Как заметил аналитик, деньги потрачены, а Россия на войну не явилась.

Кабмин Украины экстренно выделил 17 миллиардов гривен на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений России в Черном море, для авиаперевозчиков и страховых и лизинговых компаний. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства Украины, в нем говорится, что данные средства обеспечат безопасность полетов в небе Украины с 14 февраля до «урегулирования внешнеполитических угроз», передает издание «Русские Онлайн».

Киевский режим совместно с западными СМИ растиражировали информацию о якобы надвигающейся со стороны России «внешнеполитической угрозе». 17 миллиардов гривен — такова плата за спектакль на тему мифической угрозы, в котором Россия не участвует, но за который каждый украинец платит из собственного кармана, заключил обозреватель.

Ранее ФАН рассказывал о заявлении, сделанном МИД КНДР. В сообщении сказано, что американские власти распространяют слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину, чтобы оправдать свое военное присутствие в Восточной Европе.