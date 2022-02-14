Володин: вопрос обращения к Путину по признанию ЛДНР будет рассмотрен 15 февраля

Москва, 14 февраля. Депутаты завтра обсудят два проекта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донбасса. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Федерального собрания РФ VII и VIII созыва Вячеслав Володин.

По его словам, второй вариант постановления предусматривает консультации с Министерством иностранных дел России.

«Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов», — подытожил он.

Ранее Комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал два варианта постановления об обращении к российскому лидеру Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом писал ТАСС.