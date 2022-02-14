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Представитель ОАЭ назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста цен на энергоносители

Экономика
Представитель ОАЭ назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста цен на энергоносители
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Каир, 14 февраля. Глобальный рост цен на энергоносители напрямую связан с эскалацией напряженности вокруг Украины, заявил глава министерства энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

В ходе своего выступления на международной выставке Egypt Petroleum Show он выразил надежду на дипломатическое решение проблемы. Ключевую роль здесь могут сыграть переговоры между Россией и европейскими государствами.

«Я думаю, то, что происходит с рынком, — это геополитическая напряженность. Это то, что в основном двигает цены вверх», — отметил аль-Мазруи.

Цена нефти на Токийской товарно-сырьевой бирже ранее подскочила до максимума с 2014 года. Рынок опасается возможного сокращения поставок из РФ в случае введения против страны западных санкций.

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украина оаэ энергоносители энергоресурсы
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