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Ветеран Донбасса Матюшин: Киев идет в фарватере политики своих хозяев из Лондона и Вашингтона

Политика
Ветеран Донбасса Матюшин: Киев идет в фарватере политики своих хозяев из Лондона и Вашингтона
Федеральное агентство новостей  / 

Стягивание украинских войск и переброска вооружения к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР вполне вписывается в раздуваемую Великобританией и США истерию о возможном вторжении России на Украину. А Киев вынужден идти в фарватере внешней политики своих хозяев из Лондона и Вашингтона, даже несмотря на ощутимые экономические потери и угрозу войны. Об этом сказал в беседе с ФАН лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

«По данным нашей разведки и сообщениям официальной пресс-службы УНМ ДНР, украинские войска перекинули на аэродром комплексы С-300. Официальные лица преподносят это как очередной факт подготовки агрессии киевского правительства против молодых республик Новороссии. Но, если разобраться, то зенитно-ракетная система С-300 предназначена для борьбы с целями, которых нет на вооружении ни у Донецкой, ни у Луганской народных республик. Единственно возможная сторона, против которой Украина может применить данные системы вооружения, это Россия», — отметил собеседник ФАН.

Эта переброска украинских войск и вооружения к линии разграничения, по словам Матюшина, вполне вписывается в раздуваемую Великобританией и США истерию о возможном вторжении России на Украину. При этом, несмотря на то, что украинские власти уже осознают всю тяжесть последствий этой военной истерии, страна сейчас несет реальные потери в экономике из-за оттока инвесторов и иностранного капитала, сделать они ничего не могут.

«Потеряв свой государственный суверенитет в результате череды госпереворотов в виде цветных революций, Киев идет в фарватере политики своих хозяев из Лондона и Вашингтона. Он вынужден это делать. Поэтому он продолжает и дальше готовиться к отражению мифической российской агрессии, где размещение вокруг военных аэродромов зенитно-ракетных систем С-300 вполне вписывается в текущую военную доктрину», — заключил Матюшин.

В то же время служба безопасности Украины призвала жителей не поддаваться панике, нагнетаемой в соцсетях и СМИ. По данным СБУ, государство столкнулось с распространением фейков. Информационное поле на Украине подверглось беспрецедентному давлению, что можно расценивать как мощную волну гибридной войны, подчеркнуло ведомство.

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