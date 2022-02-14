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Экономист Колташов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 17:30
Экономика
Экономист Колташов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Золото будет дорожать, поэтому инвестировать следует именно в него, считает экономист Василий Колташов. При этом он посоветовал воздержаться от покупки акций компаний связанных с цветными металлами.

Стоимость золота продолжит расти волнами, с отскоками, но в итоге все равно ожидается восходящая динамика.

«Может быть, разумно иметь "металлические счета": золото, серебро, платина. Есть ценные бумаги крупных российских компаний. Они сейчас обвалились, в них можно войти. Единственное, я не рекомендую брать бумаги компаний, занимающихся цветными металлами, поскольку в последние годы они платили просто издевательские дивиденды, — цитируют Колташова «Народные новости».

В данный момент перспективной валютой являются товары — нефть, металлы и зерно. Что касается доллара, то США очень озабочены обесцениванием своей валюты, добавил эксперт.

Чем больше обеспокоенности и меньше стабильности на финансовом рынке, тем привлекательнее становится золото, подтверждал президент саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий.

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