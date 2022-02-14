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Дадыгин: сроки обнародования результатов пробы Валиевой были нарушены умышленно

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 17:22
Олимпийские игры 2022
Дадыгин: сроки обнародования результатов пробы Валиевой были нарушены умышленно
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Санкт-Петербург, 14 февраля. Эксперт по фигурному катанию и спортивный обозреватель Сергей Дадыгин прокомментировал задержку результатов допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

Дадыгин принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Эксперт объяснил, почему лаборатория в Стокгольме допустила нарушение сроков. Предоставление результатов тестирования фигуристки произошло спустя полтора месяца вместо регламентируемых 20 дней.

«После чемпионата Европы Камила также сдавала допинг-пробу, и также исследовались в той же лаборатории, но там было четыре дня. Это не случайность, не бывает такого. Все люди все прекрасно понимают, как быстро надо что-то делать. Здесь поразительно, безответственность, но не РУСАДА (Российская национальная антидопинговая организация. — Прим. ФАН.) виновата. Я думаю, что это злой умысел», — заявил спортивный обозреватель.

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников в свою очередь прокомментировал текущее положение российских спортсменов на Играх в Китае. Он сообщил, что олимпийцы достойно представляют Россию, несмотря на препятствия, которые возникли не по их вине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дадыгин: сроки обнародования результатов пробы Валиевой были нарушены умышленно
допинг валиева дадыгин
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