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Алжирские правозащитники подадут иск в МУС против Франции за ядерные преступления

Весь мир
Алжирские правозащитники подадут иск в МУС против Франции за ядерные преступления
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 14 февраля. Правозащитники североафриканской страны подадут иск против Франции. Ее привлекут к ответственности за ядерные преступления, совершенные на территории республики, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Организация ICAN, защищающая права жертв французских испытаний в Алжире, объявила, что дело находится на стадии подготовки. Документы отправят в Международный уголовный суд.

Иск станет ответом на неспособность хозяев Елисейского дворца отреагировать на неоднократные требования алжирцев о выплате компенсаций. Европейское государство отказывается признавать преступления, совершенные им в африканской стране.

«Мы следили за тем, что до сих пор делала Франция, и полны решимости защищать это справедливое и благородное дело, но французские политики всегда продают нам миражи», — говорится в заявлении.

Алжирские правозащитники подадут иск в МУС против Франции за ядерные преступления
icc-cpi.int / CPI

Правозащитники отметили, что президент Эммануэль Макрон не выполнил обещания относительно компенсаций, данные в ходе предвыборной кампании 2017 года. После избрания он не только изменил свою риторику, но и поставил под сомнение существование алжирской нации до французской колонизации.

Заявление ICAN приурочено к 62-й годовщине взрывов, которая приходится на 13 февраля. С 1960 по 1966-й годы Франция провела на юге бывшей колонии 17 ядерных испытаний. Отходы, в том числе танки, вертолеты и самолеты, использованные для проверки радиации, все еще зарыты в африканских песках.

Президент АНДР Абдельмаджид Теббун говорил, что страна продолжит требовать от Парижа выплат компенсации тысячам жертвам преступлений.

Алжирские военные ранее обращались к французским коллегам с просьбой передать топографические карты, связанные с ядерными взрывами. Это помогло бы очистить районы от следов радиации. Однако европейское государство проигнорировало запрос.

 

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франция алжир ICAN
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