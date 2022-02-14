Психолог Август о биполярном расстройстве артиста Николаева: Актеры к этому предрасположены

При биполярном расстройстве у людей могут возникать различного рода галлюцинации. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, психотерапевт Алена Август. Как сообщили СМИ, актер Валерий Николаев был доставлен из спецприемника в психиатрическую больницу, где у него было диагностировано биполярное расстройство. Ранее, находясь в изоляторе, артист заявил, что был облит кипятком и получил ожог 40% тела.

По словам собеседницы, подобного рода диагноз не так уж и редко встречается у довольно многих людей.

«Отвечу как психотерапевт и психолог. […] Можно замечать за человеком, что у него непонятным образом в одних и тех же условиях совершенно разное настроение. Вы не можете себе объяснить, почему в одной и той же ситуации он взрывается, приходит в ярость, а в другой раз совершенно спокоен или счастлив, шутит», — сообщила эксперт.

Алена Август также указала категорию лиц, среди которых более высок риск страдать от подобного недуга.

«У актеров как у людей в большинстве своем тонкой, как принято говорить в русской литературе, душевной организации к этому предрасположенность больше. Актер же работает своими нервами, душой. Он выкладывается. Очень часто у людей творческих профессий наблюдаются срывы», — пояснила собеседница ФАН.

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Кроме того, комментируя заявление актера Валерия Николаева о получении ожогов, следы которых на его теле впоследствии не были обнаружены, психотерапевт добавила, что люди с таким диагнозом могут испытывать галлюцинации.

«Биполярное расстройство дает такой эффект. При этом расстройстве ты либо в аффекте, либо в депрессии, унынии. Это сумеречные зоны сознания: возможны слуховые и иные галлюцинации. У всех все проходит по-разному. Не знаю, как в данном случае, но иногда люди, пытаясь избежать чего-то, склонны себе это придумывать», — подытожила психотерапевт.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН дала рекомендации по сохранению душевного здоровья. Эксперт напомнила о том, что не следует гнаться за достижением стандартов, навязанных обществом.