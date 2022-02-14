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Шоумен Барецкий рассказал, как отпраздновал День святого Валентина
Шоу-бизнес
Шоумен Барецкий рассказал, как отпраздновал День святого Валентина
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  ФАН

14 февраля мир отмечает День святого Валентина — праздник всех влюбленных, когда мужчины и женщины дарят друг другу импровизированные сердечки в знак искренних чувств. Но отмечают его не только те, кто состоит в браке или имеет постоянного партнера. Одним из таких людей оказался президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий. В интервью ФАН он рассказал, как проводит День святого Валентина.

«Сегодня все происходившие со мной события так или иначе мысленно отсылали меня к празднику, — заявил шоумен. — Например, утром мне выпала редкая возможность похоронить влюбленную пару. Молодожены, обоим по 22 года, жуткая авария на шоссе. Безутешные родители решили, что они должны лежать в одной могиле — как в общем супружеском ложе. Мы это красиво организовали и даже заказали особые венки-валентинки специально к этому празднику. Эх, не так молодые хотели провести этот день! Возможно, именно сегодня они могли положить начало новой счастливой жизни — а вместо этого все оплакивают их смерть. Очень печально».

Однако сам Барецкий не намерен грустить в столь радостный день — по его словам, его не остановит даже отсутствие второй половинки.

«Похоронил влюбленную пару»: Барецкий отпраздновал День святого Валентина
Федеральное агентство новостей /

«Возьму двух своих знакомых девчонок и отправлюсь в сауну, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — И нет, это не падшие женщины: я не хочу потом сидеть в очереди в КВД и гадать, что это у меня там вскочило. Просто мои две хорошие знакомые, которые всегда готовы помочь в трудную минуту».

Вместе с тем шоумен отметил «чуждость» Дня святого Валентина русской культуре.

«Какой-то не наш это праздник, не из родных яиц он вылупился, — подчеркнул собеседник ФАН. — Нам свойственно отмечать дни, которые стали символом нашего могущества и доминирования! Кровь и железо! А что этот святой Валентин ваш? Слюнки и сопли! Кому он вообще нужен, кроме трансгендеров всяких?»

Ранее Барецкий пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Жириновскому.

«Похоронил влюбленную пару»: Барецкий отпраздновал День святого Валентина
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Шоу-бизнес / Шоумен Барецкий рассказал, как отпраздновал День святого Валентина
россия похороны день святого валентина шоу-бизнес 14 февраля барецкий
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