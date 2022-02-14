Шойгу объявил о скором завершении части военных учений ВС РФ

Москва, 14 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о скором завершении части военных учений, которые проводят Вооруженные силы РФ.

В ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным он отметил, что маневры свернут уже в ближайшее время.

«Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы», — рассказал Шойгу.

Ранее министр также оценил ход учений «Союзная решимость — 2022». По его словам, в тренировках задействованы войска практически всех военных округов.