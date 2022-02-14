Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 18:19
18:19
В центре Петербурга упавшая с крыши сосулька едва не убила женщину
18:16
Весь мир
Перенджиев: избрание Башаги премьер-министром поспособствует стабилизации ситуации в Ливии
18:15
Весь мир
Президентская гонка в Колумбии омрачена коррупционным скандалом
18:15
Политика
Шольц обсудил с Зеленским особый статус Донбасса и выборы в ЛДНР
18:09
Происшествия
Бродячие собаки едва не растерзали ребенка на улице Дорофеева в Оренбурге
18:07
Политика
Зеленский пригрозил выехавшим с Украины за границу депутатам «серьезными выводами»
18:06
Общество
Врач Мехта назвал изжогу и изменение аппетита ранними признаками рака желудка
18:05
Экономика
Международные авиалинии Украины выводят самолеты за границу по требованию страховщиков
18:00
Олимпийские игры 2022
Духовник ОКР провел отеческую беседу с Валиевой перед индивидуальным выступлением на ОИ
17:57
Происшествия
Комитет нацбезопасности Казахстана расследует 15 дел о госизмене и попытках захвата власти
Все новости

Продажа новостроек в 2021 году упала в 29 регионах России

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 17:08
Экономика
Продажа новостроек в 2021 году упала в 29 регионах России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Несмотря на рост числа сделок на первичном рынке недвижимости по итогам 2021 года на 17,6%, продажи в 29 российских регионах заметно снизились. На динамику продаж не повлияло даже продление льготной ипотеки, сообщает РБК.

Количество сделок на первичном рынке уменьшилось на 9,5% в 29 из 85 субъектов. Самое большое падение произошло в Чечне, где было заключено на 35,8% меньше сделок, чем в 2020 году. Продажи снизились на 34% в Кировской области, на 32% — в Архангельской области, на 25% — в Бурятии, на 6,5% — в Санкт-Петербурге, на 2,7% — в Ленобласти.

Цены на жилье к третьему кварталу Северной столице выросли на 33%, в Ленобласти — на 37%, в Москве — на 27%. Квартиры в новостройках в среднем по стране подорожали на 23%.

Льготная ипотека позволяла с апреля 2020 года взять жилье в новостройках со ставкой 6,5%. Кредитный лимит в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти составлял 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. В прошлом июле ставка выросла до 7%, а кредитный лимит для всех регионов уменьшился до 3 млн. Программа практически перестала действовать в крупных городах.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева отметила, что рост цен также отразился на динамике спроса. Во второй половине 2021 года спрос на новостройки в Петербурге снизился на 18% по сравнению с этим же периодом 2020 года.

После повышения Центробанком ключевой ставки ипотека может вновь подорожать. Эксперты считают, что ставки вырасти до 13–15%.

Социолог Ирина Долгова прогнозирует перераспределение спроса на более доступные сегменты, в том числе старое жилье, построенное еще в советскую эпоху. Еще одним вариантом станут квартиры от дольщиков, которые часто продаются скидкой, цитирует ее INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Продажа новостроек в 2021 году упала в 29 регионах России
ипотека жилье недвижимость новостройки регионы россии льготная ипотека цены на жилье
Комментировать