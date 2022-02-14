Продажа новостроек в 2021 году упала в 29 регионах России

Москва, 14 февраля. Несмотря на рост числа сделок на первичном рынке недвижимости по итогам 2021 года на 17,6%, продажи в 29 российских регионах заметно снизились. На динамику продаж не повлияло даже продление льготной ипотеки, сообщает РБК.

Количество сделок на первичном рынке уменьшилось на 9,5% в 29 из 85 субъектов. Самое большое падение произошло в Чечне, где было заключено на 35,8% меньше сделок, чем в 2020 году. Продажи снизились на 34% в Кировской области, на 32% — в Архангельской области, на 25% — в Бурятии, на 6,5% — в Санкт-Петербурге, на 2,7% — в Ленобласти.

Цены на жилье к третьему кварталу Северной столице выросли на 33%, в Ленобласти — на 37%, в Москве — на 27%. Квартиры в новостройках в среднем по стране подорожали на 23%.

Льготная ипотека позволяла с апреля 2020 года взять жилье в новостройках со ставкой 6,5%. Кредитный лимит в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти составлял 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. В прошлом июле ставка выросла до 7%, а кредитный лимит для всех регионов уменьшился до 3 млн. Программа практически перестала действовать в крупных городах.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева отметила, что рост цен также отразился на динамике спроса. Во второй половине 2021 года спрос на новостройки в Петербурге снизился на 18% по сравнению с этим же периодом 2020 года.

После повышения Центробанком ключевой ставки ипотека может вновь подорожать. Эксперты считают, что ставки вырасти до 13–15%.

Социолог Ирина Долгова прогнозирует перераспределение спроса на более доступные сегменты, в том числе старое жилье, построенное еще в советскую эпоху. Еще одним вариантом станут квартиры от дольщиков, которые часто продаются скидкой, цитирует ее INFOX.