Сын туркменского лидера Сердар Бердымухамедов выдвинут на пост президента республики

Ашхабад, 14 февраля. Единственный сын второго и действующего президента Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики. Об этом пишут местные СМИ.

По словам директора ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиера Эргашева, Бердымухамедов уже воспринимается как преемник своего отца на посту главы Туркменистана.

«Наверное, все-таки одним из ключевых направлений этих политических изменений станет транзит власти. Подготовка к выборам уже идет — это однозначно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что должность главы Туркменистана больше всего подошла бы депутату Госдумы Виталию Милонову. К такому выводу пришел президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.