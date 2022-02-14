Природный парк в древнем потухшем вулкане создадут в России

Самара, 14 февраля. В древнейшем потухшем вулкане, находящемся на Дальнем Востоке, создадут ботанический заказник.

Вулкан носит название Николка, его площадь — 770 квадратных километров. На территории вулкана произрастают редкие растения, которые существовали еще в период верхнего плейстоцена, эта эпоха началась 2,588 млн лет назад и закончилась 11,7 тысяч лет назад, передает сетевое издание «СОВА». Многие растения занесены в Красную книгу России. Вулкан признан ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Комплексный заказник «Гора Николка» поможет сохранить уникальные объекты фауны. Его планируемая площадь составит 110,8 тысяч гектаров.

Работы начались в 2021 году за счет средств, выделенных на реализацию национального проекта «Экология».

Ранее ФАН рассказывал о запланированном благоустройстве Центрального парка в подмосковном Реутове. На работы по его обустройству объявил конкурс Комитет по конкурентной политике Московской области.