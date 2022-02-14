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Российских олимпийцев наградили медалями зимних Игр в Пекине

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 17:22
Олимпийские игры 2022
Российских олимпийцев наградили медалями зимних Игр в Пекине
Global Look Press  /  © Raniero Corbelletti / AFLO

Пекин, 14 февраля. Церемония награждения медалями Олимпийских игр прошла в Пекине.

Российские спортсмены заняли пьедестал XXIV зимних Олимпийских игр. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов и шорт-трекист Константин Ивлиев получили серебряные медали. Конькобежка Ангелина Голикова и биатлонист Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об отмене церемонии награждения, если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Игр в личном турнире.

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