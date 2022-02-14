Российских олимпийцев наградили медалями зимних Игр в Пекине

Пекин, 14 февраля. Церемония награждения медалями Олимпийских игр прошла в Пекине.

Российские спортсмены заняли пьедестал XXIV зимних Олимпийских игр. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов и шорт-трекист Константин Ивлиев получили серебряные медали. Конькобежка Ангелина Голикова и биатлонист Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об отмене церемонии награждения, если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Игр в личном турнире.