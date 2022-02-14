В Чили неспокойно: проблемы с мигрантами усугубляются, бастующие дальнобойщики перекрывают самые важные транспортные артерии, президенту приходится отбиваться от обвинений в коррупции и хранении денег в офшорах, а на юге страны продолжаются поджоги, которые устраивают сепаратисты мапуче.

Но Конституционная конвенция Чили продолжает работать. После масштабных протестов во время «социального взрыва» в 2019 году она призвана была покончить с прошлым и найти для Чили новое политическое решение, оставив в прошлом Конституцию 1980 года, созданную при диктаторе Аугусто Пиночета.

Однако сейчас, когда на президентских выборах победил убежденный сторонник изменения Конституции и дальнейших социальных преобразований Габриэль Борич, кажется, что Конституционная конвенция занимается чем-то странным: рассматривает возможность прописать в новой Конституции Чили марихуану, или заменить существующую модель власти на «народные собрания» по советскому образцу.

Global Look Press / Felipe Figueroa/Keystone Press Agency

Специальный корреспондент МФАН рассказывает о том, как идет работа над новой Конституцией Чили.

«Мы новый мир построим» (с)

Конституционная конвенция начала свою работу в июле 2021 года для того, чтобы переписать действующую конституцию Чили. Ее, если судить по результатам плебисцита 2020 года, чилийцы считают устаревшей, не демократичной и не отражающей нужд современного социума.

Федеральное агентство новостей /

В плебисците участвовало около 50% населения, и 78% опрошенных проголосовали за создание новой конституции. В период от девяти месяцев до года этим должны заниматься 155 человек, которые в теории должны представлять все разнообразие социальных и этнических групп в стране.

Однако в том, что касается политики, представлено преимущественно левое крыло. Среди участников Конституционной конвенции есть восемь официальных представителей ЛГБТ-сообщества, бывшие представители законодательной власти и 17 ныне существующих в Чили индейских общин: например, одно из мест предусмотрено для племени яганов с Огненной Земли (проблема в том, что яганы вымерли в результате эпидемии кори в начале ХХ века, а те, кто в той или иной мере считает себя их наследником, в 1995 году насчитывали всего 75 человек). Представители правого крыла в Конституционной конвенции отсутствуют, хотя в отличие от яганов или даже мапуче, их в стране значительно больше.

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Конвенция работает в здании Дворца Перейра — элегантного особняка в историческом центре Сантьяго. Ее участники получают зарплату в размере 2,6 млн чилийских песо (приблизительно 3300 долларов).

Как показал плебисцит и опросы общественного мнения, чилийцы возлагают на новую конституцию большие надежды — хотя далеко не все знают, как работает законодательная система и структурируется государственная власть. В результате звучат весьма специфические предположения о том, что именно «следует прописать» в новой Конституции.

Призрак коммунизма развеян — на этот раз

К примеру, 9 февраля Мария Ривера, участница Конвенции из числа «независимых», шокировала коллег, предложив взять и распустить исполнительную, законодательную и судебную власти.

María Rivera quiere revivir la Unión Soviética a Lenin y Stalin con las esferas del dragón y crear la Unión de repúblicas socialistas plurinacionales de chile.



¡A los apruebonaos les dijimos! pero no! te respondían "fasho culiao tai haciendo pura campaña del terror" pic.twitter.com/v53jHdNSUZ — Mau del 44% ???????? (@TylerLibertario) February 9, 2022

Вместо них, по мнению Риверы, в Чили следует ввести «многонациональную ассамблею трудящихся и этносов» — по образцу Советов в Советском Союзе. Члены ассамблеи (в количестве 600 человек) должны представлять основные сферы деятельности чилийской экономики, армию (самые нижние чины), а также разнообразные этнические группы. Кто именно станет народным избранником, решается «на местах», в базовых ассамблеях — однако в списке кандидатов не может быть ни собственников крупных предприятий, ни банкиров, ни биржевых маклеров, ни старших офицеров.

Любого члена ассамблеи в любой момент можно отозвать, а за этническими меньшинствами признается «право на самоопределение»: то есть они могут чилийцами себя не считать и государственную власть Республики Чили не признавать. Зарплаты этих «новых политиков», то они не должны превышать оклад квалифицированного шахтера.

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Мария Ривера — юрист. В политике с 12 лет: в этом возрасте она участвовала в группе активистов, работавших на предвыборную кампанию Сальвадора Альенде в 1970 году. Два года спустя она уже была полноправным членом Фронта революционного студенчества (FER), а позже — видела государственный переворот в Чили, гибель Альенде и неолиберальные общественные преобразования.

Вероятно, при Альенде сеньора Ривера освоила дискурс, который использовала Комиссии по политической системе, структуре правительства и выборам:

«В России народные и рабочие Советы были основными институтами власти, избирались из низов и это была настоящая демократия, на которую не влияли деньги», — объяснила она коллегам.

Тех, впрочем, подобная аргументация не убедила. По словам председателя комиссии Хайме Басса, у участников Конституционной конвенции широкие взгляды, но подобные предложения отнюдь не способствуют процессу «искоренения предпосылок для диктаторского управления». В итоге Мария Ривера больше не сможет ни принимать участие в работе данной комиссии, ни вносить предложения.

Аборт, каннабис и интернационал

В новой Конституции уже прописано, что основной концепцией обновлённой чилийской государственности будет «многонациональность» — в контексте права на самоопределение исконных жителей этих земель. У юристов данная концепция вызывает много вопросов: в частности, не очень понятно, кого и почему считать отдельным «этносом», а также каковы будут, кроме прав, обязанности этих граждан. Данный аспект, вероятно, будет участниками конвенции дорабатываться.

Однако и другие темы, помимо «ключевых», пробиваются с правовой «периферии». Например, в четверг Конвенция рассмотрела целых три подобных инициативы: выбор «гендерной идентификации», аборты и узаконенное употребление марихуаны.

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За то, чтобы прописать право на аборт непосредственно в новой Конституции, проголосовали две трети участников, и этого оказалось достаточно для того, чтобы инициатива была немедленно принята. Точно так же — в соответствии с «правилом двух третей» — члены Комиссии по фундаментальным правам приняли дополнение о включении «гендерной самоидентификации» в Конституцию Чили.

Однако иная судьба постигла инициативу под названием «Каннабис в Конституцию сейчас же». Это предложение шло, что называется, «из народа», и изначально его подписало уже 44 тыс. чилийцев. В комиссии за него проголосовали всего десять участников. 21 человек проголосовал против, двое воздержались. Таким образом свобода употребления каннабиса в новой Конституции Чили прописана не будет.

«Конституционное казино»

Агустин Скелья — юрист, писатель и преподаватель философии права, который проповедует идеи социального либерализма и в Конституционной конвенции, направил открытое письмо в газету El Mercurio, в котором попросил для участников, «день размышлений».

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«Необходимо отрефлексировать результаты первых шести месяцев работы, и набраться сил для того, чтобы достойно завершить оставшиеся полгода», — заявил Скелья.

Скелья утверждает, что именно сейчас участникам Конвенции необходима «самокритика, а вовсе не поглаживание по шёрстке».

Он сравнил участников конвенции с игроками в казино.

«Крупье говорит, что можно начинать делать ставки, и на сукно сыплются фишки — обычное дело. Однако некоторые перевозбудившиеся игроки все мечут их и мечут, и никак не могут остановиться», — пишет Скелья.

Открытое письмо завершается следующим пассажем:

«Чем мы рискуем? Тем, что общественное мнение в нас разочаруется и решит, что поставленная задача оказалась для нас слишком велика. Как сделать, чтобы этого не произошло? Это зависит от нас — участников Конвенции… а вовсе не от бьющегося в агонии действующего правительства, или нового, которое еще не родилось; ни от старого Конгресса, ни от нового, который начнет свою работу в марте».

Судьба новой конституции Чили будет решаться в августе 2022 года. Именно на этот месяц запланирован новый всенародный референдум, который должен будет ее утвердить. В свою очередь, любые изменения, которые собирается вводить в государственную систему администрация Габриэля Борича, тоже напрямую зависит от того, что будет написано в новой конституции. И в этом контексте предостережения Агустина Скельи звучат более, чем обосновано.