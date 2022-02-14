Роднина назвала смешной версию юристов о попадании триметазидина в организм Валиевой

Москва, 14 февраля. Представители российской фигуристки Камилы Валиевой сообщили, как обнаруженное в допинг-пробе вещество могло попасть в организм спортсменки.

Юристы 15-летней российской олимпийки сообщили, что триметазидин попал в кровь Валиевой вместе со слюной ее родственника, который принимает этот препарат. Спортсменка могла воспользоваться его стаканом. Советская фигуристка Ирина Роднина подтвердила эту информацию.

«Кто виноват в этом конкретном случае, я не знаю. Это как раз и должно быть предметом разбирательства. Но, если опять придумать, как с дедушкой, — это будет смешно. Про дедушку — это не версия, это заявили ее юристы», — сообщила Роднина «Подъему».

Роднина считает, что тему с сомнительным допинг-тестом Валиевой не оставят просто так. Трехкратная олимпийская чемпионка сделала вывод, что пока это вопрос не будет решен внутри страны, многие проблемные темы будут решаться другими.