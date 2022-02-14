Сигнал Вашингтону и Лондону: что стоит за разговорами о готовности Украины «отречься» от НАТО

Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от идеи вступления в НАТО во избежание войны — это сигнал «хозяевам в Вашингтоне и Лондоне». Об этом в беседе с ФАН сказал политолог Максим Жаров.

Ведущий BBC Стивен Нолан поинтересовался у украинского посла, есть ли такая вероятность, что ради недопущения военных действий киевские власти все же рассмотрят отказ от присоединения к блоку, и получил утвердительный ответ. Журналист даже еще раз уточнил свой вопрос, подумав, что его неправильно поняли. Пристайко, в свою очередь, отметил, что вступление в НАТО закреплено Конституцией страны. Однако он не исключил возможность отказа от вступления в блок, если Украине все же придется пойти на серьезные уступки.

При этом политолог Жаров подчеркнул, что пока эти слова Пристайко нельзя считать официальной позицией Киева. Однако уже можно сказать, что упорство России в отстаивании своей прагматичной позиции по гарантиям безопасности начинает приносить свои плоды.

«Сейчас США проводят против действующей власти на Украине комплексную информационно-психологическую операцию. Ее цель — либо полное подчинение указаниям из Вашингтона, либо контролируемая смена власти в Киеве. В этом контексте заявление Пристайко можно рассматривать и как политическое маневрирование людей, близких к Петру Порошенко. Они хотят показать своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне, что готовы к таким уступкам России, если по ним будет соответствующая команда», — уверен политолог.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сказал, что отказ Киева от идеи вступления в Североатлантический альянс помог бы снизить напряжение вокруг Украины, поскольку «существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности».