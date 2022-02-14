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Политолог Саймс оценил странный план США по запугиванию России Украиной

Политика
Политолог Саймс оценил странный план США по запугиванию России Украиной
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 14 февраля. Администрация Белого дома пытается реализовать на Украине, мягко говоря, странный план, шантажируя Россию будущим военным потенциалом ВСУ.

Тем самым американцы рассчитывают загнать Москву в тупик и заставить все-таки напасть на Украину «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Странный план команды Байдена в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым попытался оценить американский политолог Дмитрий Саймс, подчеркнув, что такая дипломатия Вашингтона ведет в никуда, а если точнее — к большому конфликту в Европе. Главная проблема президента США заключается в том, что его администрация продвигает прямо противоположные нарративы, толкая всю страну в неправильном напряжении. Сам Джо Байден может быть и не хочет конфликтовать с Россией. В конце концов он сам несколько раз выступал инициатором переговоров с РФ. Однако вся его команда тащит лодку в другую сторону и толкает к США к открытому противостоянию с Россией.

Политолог Саймс оценил странный план США по запугиванию России Украиной
flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine / Олександр Гайн

«Администрация Байдена ведет себя так, будто она объективно хочет спровоцировать вторжение на Украину. Потому что одновременно заявляется, что ни при каких условиях США не будут воевать из-за Украины. Выводится американский контингент и американские советники на Украине. В то же время Украину активно накачивают оружием, причем добавляется, что оружия мы будем поставлять очень много, так чтобы изменить баланс сил между Украиной и Россией, но пока этого оружия недостаточно, чтобы помочь украинской армии реально сражаться. Белый дом фактически сигнализирует России, что с одной стороны у вас пока есть окно возможностей, а с другой — если вы этим окном не воспользуетесь, мы сделаем все, чтобы вооружить Украину против вас и в то же время объявим, что вы проявили слабость, испугавшись Украины. Очень странный и глупый план с какой стороны ни посмотри — запугивать Россию «мощной Украиной», но помощники Байдена ему четко следуют, судя по последним событиям», — иронично отметил Саймс.

Политолог отметил, что из-за этих манипуляций не может быть уверен в том, что ситуация вокруг Украины решиться без вооруженного конфликта. Слишком уж настырно Вашингтон взялся за дело, пытаясь успеть со «спасением Украины в последний момент» перед промежуточными выборами. По словам Саймса, именно шаткая внутриполитическая ситуация в США и страх команды Байдена перед выборами в Конгресс и является главной причиной нынешнего обострения в Восточной Европе. Советники президента не видят других способов спасти рейтинг Джо, кроме разжигания большого конфликта с дипломатическим вмешательством в последний момент. Они не понимают, что результат может превзойти все расчеты и ожидания и лишь навредить США в глобальном плане.

Ранее политолог Александр Сосновский предсказал позорный итог визита Олафа Шольца в Москву после выходки посла ФРГ в Киеве.

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