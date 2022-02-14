Политолог Саймс оценил странный план США по запугиванию России Украиной

Вашингтон, 14 февраля. Администрация Белого дома пытается реализовать на Украине, мягко говоря, странный план, шантажируя Россию будущим военным потенциалом ВСУ.

Тем самым американцы рассчитывают загнать Москву в тупик и заставить все-таки напасть на Украину «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Странный план команды Байдена в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым попытался оценить американский политолог Дмитрий Саймс, подчеркнув, что такая дипломатия Вашингтона ведет в никуда, а если точнее — к большому конфликту в Европе. Главная проблема президента США заключается в том, что его администрация продвигает прямо противоположные нарративы, толкая всю страну в неправильном напряжении. Сам Джо Байден может быть и не хочет конфликтовать с Россией. В конце концов он сам несколько раз выступал инициатором переговоров с РФ. Однако вся его команда тащит лодку в другую сторону и толкает к США к открытому противостоянию с Россией.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine / Олександр Гайн

«Администрация Байдена ведет себя так, будто она объективно хочет спровоцировать вторжение на Украину. Потому что одновременно заявляется, что ни при каких условиях США не будут воевать из-за Украины. Выводится американский контингент и американские советники на Украине. В то же время Украину активно накачивают оружием, причем добавляется, что оружия мы будем поставлять очень много, так чтобы изменить баланс сил между Украиной и Россией, но пока этого оружия недостаточно, чтобы помочь украинской армии реально сражаться. Белый дом фактически сигнализирует России, что с одной стороны у вас пока есть окно возможностей, а с другой — если вы этим окном не воспользуетесь, мы сделаем все, чтобы вооружить Украину против вас и в то же время объявим, что вы проявили слабость, испугавшись Украины. Очень странный и глупый план с какой стороны ни посмотри — запугивать Россию «мощной Украиной», но помощники Байдена ему четко следуют, судя по последним событиям», — иронично отметил Саймс.

Политолог отметил, что из-за этих манипуляций не может быть уверен в том, что ситуация вокруг Украины решиться без вооруженного конфликта. Слишком уж настырно Вашингтон взялся за дело, пытаясь успеть со «спасением Украины в последний момент» перед промежуточными выборами. По словам Саймса, именно шаткая внутриполитическая ситуация в США и страх команды Байдена перед выборами в Конгресс и является главной причиной нынешнего обострения в Восточной Европе. Советники президента не видят других способов спасти рейтинг Джо, кроме разжигания большого конфликта с дипломатическим вмешательством в последний момент. Они не понимают, что результат может превзойти все расчеты и ожидания и лишь навредить США в глобальном плане.

Ранее политолог Александр Сосновский предсказал позорный итог визита Олафа Шольца в Москву после выходки посла ФРГ в Киеве.