Хартум, 14 февраля. Продолжающееся падение курса суданского фунта по отношению к американской и европейской валютам поставило под угрозу реализацию экономических реформ, одобренных правительством.

Трейдеры объяснили ослабление позиций повышением спроса на доллар на параллельных рынках, слабыми иностранными трансфертами и усилением спекуляций. По их мнению, национальные деньги продолжат дешеветь, учитывая, что Центральный банк выделял более 16 миллионов долларов на импорт товаров первой необходимости.

Согласно данным Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), суданский фунт в период с 2019 по 2021 года потерял от 82% до 87% покупательной способности по отношению к американской валюте. Реальный ВВП сократился на 20%.

Основной причиной падения курса, несмотря на попытки стабилизировать внутренний рынок, назвали политику властей, которые опирались на рекомендации Международного валютного фонда, что привело к беспрецедентному росту темпов инфляции до 413% в июне и 318% в декабре 2021 года.

При этом внешний долг страны превысил 56 миллиардов долларов, а для его списания или нового кредита, согласно условиям МВФ, запустили программу реформ. В частности, отменили субсидии на топливо и продовольствие, а также скорректировали обменный курс.

Суданский экономист Сумайя Сайед заявил, что товары и услуги дорожают ежедневно. По его мнению, ситуация не изменится до полного обесценивания национальных денег, а продолжающийся кризис и прекращение экспортных операций приведут к еще более высоким ценам.

Стране необходимо разработать стимулирующую производство политику, а не придерживаться существующих административных мер, поскольку ухудшение жизненных и экономических условий являются результатом приверженности правительства советам международных институтов.

Другой экономист Абдул Азиз Исхак добавил, что непродуманные действия приведут к беспрецедентному росту курса доллара и максимально снизят покупательную способность суданцев, сделав бедных еще беднее. Кроме того, некоторые крупные трейдеры вывели местную валюту, поэтому банковский сектор не смог удовлетворить спрос людей на американскую.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей разъяснял, как бывший премьер Судана Абдалла Хамдок привел страну к глубочайшему социально-экономическому кризису, а кабмин не стабилизировал ситуацию.

По его словам, поддерживаемый США, Великобританией, Францией экс-глава переходного правительства поспособствовал разворовыванию ресурсов, учитывая, что МВФ и другим фондам как участникам международных коррупционных схем также выгодно довести восточноафриканское государство до дефолта и предложить новый кредит.

Although the price levels declined last year in most #Arab countries in comparison with the US, the currencies of the #Sudan ???????? & #Lebanon ???????? have lost each more than 80% of their purchasing power against the USD.



Learn more in this new #ESCWA report ???? https://t.co/MjShmSln7Y pic.twitter.com/cqVbUcuM51