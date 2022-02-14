Шойгу: операция по выдворению подлодки ВМС США из российских вод заняла почти три часа

Москва, 14 февраля. Российские военные успешно справились с задачей по выдворению американской атомной подлодки из российских территориальных вод в районе Курильских островов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, операция продлилась почти три часа. При этом действия американцев глава ведомства назвал непонятными и необоснованными.

Атомная подлодка ВМС США типа Virginia была обнаружена вблизи курильского острова Уруп российскими противолодочными самолетами Ил-38 и одной из субмарин Тихоокеанского флота. Экипажи выполняли учебный поиск подводной лодки условного противника и смогли обнаружить настоящего нарушителя.