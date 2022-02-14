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Шойгу: операция по выдворению подлодки ВМС США из российских вод заняла почти три часа

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 16:45
Армия
Шойгу: операция по выдворению подлодки ВМС США из российских вод заняла почти три часа
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 февраля. Российские военные успешно справились с задачей по выдворению американской атомной подлодки из российских территориальных вод в районе Курильских островов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, операция продлилась почти три часа. При этом действия американцев глава ведомства назвал непонятными и необоснованными.

Атомная подлодка ВМС США типа Virginia была обнаружена вблизи курильского острова Уруп российскими противолодочными самолетами Ил-38 и одной из субмарин Тихоокеанского флота. Экипажи выполняли учебный поиск подводной лодки условного противника и смогли обнаружить настоящего нарушителя.

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Все новости / Армия / Шойгу: операция по выдворению подлодки ВМС США из российских вод заняла почти три часа
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