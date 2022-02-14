Актер Денис Рожков: «Я хочу сыграть Дон Кихота»

Артист театра и кино, телеведущий, звезда сериалов «Глухарь», «Чужой район», «Отдел», «Карпов», «Пятницкий» и «Условный мент» Денис Рожков не пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. Поэтому он в эксклюзивном интервью ФАН абсолютно честно рассказал, почему не любит спорт и трансляции Олимпиады, с какого момента в стране перестали снимать хорошие фильмы и как джаз-бэнд Doo-Dee позволяет ему сохранять фигуру.

«Минимум криминала и максимум человеческих отношений»

— Как так получилось, что более успешными у Вас оказываются фильмы в детективном и криминальном жанрах?

— Я в других особо-то и не снимался. У меня всего один фильм, который не относится к детективно-криминальному жанру. Остальное — детективы и криминал. Думаю, что это связано с тем, что у нас больше всего снимается именно таких сериалов.

— В этих сериалах Вы сыграли много различных героев. Кто Вам больше всего нравится?

— Честно говоря, мне сложно выделить лишь одну роль. Я их все люблю по-своему. Поэтому мне очень сложно назвать самую любимую роль. Но из всех сериалов, в которых я снимался, мне больше всего нравится «Чужой район». Потому что в нем как раз минимум криминала и максимум человеческих отношений. И там была хорошая компания — и атмосфера хорошая. И это достаточно добрый сериал. Он мне больше всех нравится.

кадр из фильма «Чужой район» /

— Каждый актер мечтает кого-то обязательно сыграть. О какой роли мечтаете Вы?

— Я хочу сыграть Дон Кихота. Мне очень нравится этот персонаж, который сказал:

«Пусть хоть все вокруг горит огнем, я буду жить в своем собственном мире».

Все говорили вокруг, что он сумасшедший, а он просто жил в своем мире. И таков был бы его ответ сейчас в нашей реальности — не самой лучшей, прямо скажем, и не самой приятной.

«Много кино, сделанного по заказу, и сделанного, честно говоря, плохо»

— Есть мнение, что хороших актеров сегодня много, а хороших сценариев нет. Вы с этим согласны?

— Полностью согласен с этим. Отличных артистов очень много, а кино очень мало. Потому что очень много кино, сделанного по заказу, и сделанного, честно говоря, плохо. Я не буду конкретные картины называть, поскольку это неэтично, но очень много такого, что ты смотришь и даже не понимаешь, как это возможно вообще? Сценарий люди не читали или что, как так получилось? Не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом: хорошо сделанного кино не так много, как хотелось бы. И хотя проблема в сценарии, это не связано с тем, что истории закончились. Историй полно, их миллиард. Но написание сценария — это особое искусство. А смотришь сейчас какой-нибудь фильм и думаешь: Господи, как автору привиделось, что это законченный сценарий? Очень много несовпадений, нестыковок…Видимо, есть бюджет и надо снять фильм, и его снимают, потому что надо. А в итоге часто получается непонятно, что и это правда.

ТАСС / Мудрац Александра

— Чего же тогда не хватает российскому кино?

— Прежде всего не хватает более серьезного отношения к сценарному искусству. И сценаристам нужно платить нормальные деньги, и их должно быть много. Ну а дальше проблемы — в производственных процессах и даже не в деньгах. Потому что я убежден, что при желании отличное кино можно снять и с очень маленьким бюджетом. И тому примеров масса в мировой истории, когда люди за 3 копейки, по сути дела, снимали фильмы, которые потом в прокате окупались в десятки, если не сотни раз.

«Я больше люблю советский кинематограф»

— Какие российские фильмы, снятые за последние пять лет, Вы бы назвали значимыми для отечественной киноиндустрии?

— Для меня это очень сложный вопрос. Потому что я далеко не все российские фильмы посмотрел, это правда. Я больше люблю советский кинематограф — все, что было снято до 1991 года. А потом началось непонятно что. Кстати, не так давно вышел фильм «Конец фильма» — очень неплохое кино. Это история про режиссера, который снимает очередной сериал и сбегает со съемочной площадки. Это такое забавное кино — фильм про режиссера. И еще, кстати, фильм «Нежность» Анны Меликян — очень даже приятная работа.

— А из того, что активно показывали в кинотеатрах, например «Чемпион мира», «Огонь», «Холоп» или «Движение вверх», Вам ничего не понравилось?

— Вот, в частности, «Движение вверх» я посмотрел, но мне не нравится этот фильм. И это плохое кино, честно. Я в финале не сочувствовал ни одному из героев. Я вообще не успел к ним проникнуться никакими эмоциями за время просмотра. Безусловно, это — дело вкуса во многом. Но мне не нравится это кино. И вообще, все фильмы, снятые по заказу, какие-то фальшивые.

«Сейчас гастролей практически нет»

ТАСС / Артем Коротаев

— Как Вы справляетесь с трудностями, вызванными пандемией? Она ведь повлияла на все: и на кинотеатры, и на гастроли, и на съемки.

— На меня эта пандемия не особо повлияла. Я снимался и снимаюсь, только в 2020-м, когда был введен первый локдаун, я два месяца посидел дома, но ничего страшного не случилось. И я каждый день занимался с педагогом по скайпу и читал книжки. Так что те два месяца я провел достаточно приятно. И было здорово, что появился такой перерыв. Конечно, сейчас гастролей практически нет. Все туры, которые намечались, отменены из-за ковидных ограничений. Что касается съемок, то они есть, конечно.

— В каких проектах Вы заняты сейчас, над чем работаете?

— Я сейчас снимаюсь только в одном проекте — в главной роли в сериале «Условный мент», который идет на «Пятом канале». Это у меня сейчас единственный проект. Он достаточно долгоиграющий. Поэтому посмотрим, что дальше будет.

«Нет предложений никаких новых, интересных, что касается работы в кино»

— Вы же талантливый актер, почему Вы не пробуете свои силы в других проектах, более крупных? Есть ли другой жанр кино, где Вы точно смогли бы раскрыться?

— Я не знаю, честно говоря. Но у меня есть чем заниматься. У меня есть свой джаз-бэнд Doo-Dee. Мы постоянно играем концерты, репетируем. Вот буквально в первой половине февраля были в Петербурге. Так что я сейчас активно занимаюсь музыкой, потому что нет, правда, предложений никаких новых, интересных, что касается работы в кино. Поэтому я активно занят музыкальной деятельностью. Важнее всего для меня на данный момент музыка. Театром, актерским делом я занимаюсь с 12 лет, а музыкой я занимаюсь всего лишь восьмой год, и это для меня самое важное сейчас. Так как в музыке больше всего приходится прикладывать усилий, много чему учиться.

Prt Scr youtube.com / Мария Глазкова

— Что Вам помогает быть в форме?

— Я не знаю. Я ничего не делаю и спортом не занимаюсь. Но мне многие сейчас пишут, что вот, вы потолстели, постарели. У нас же в Instagram много приятных людей, что, не задумываясь, такое пишут. Но я, конечно, и сам знаю, что я сейчас не в самой лучшей форме. И я не занимаюсь спортом последние несколько лет вообще. Потому что я занимаюсь музыкой. И вообще — я не спортсмен по своей сути. Никогда спортом я долго не занимался. Пытался что-то туда, сюда. Пару-тройку лет походил даже в зал в какой-то момент. Но мне это скучно очень. Мне физкультура скучна.

— Сейчас идет Олимпиада в Пекине, и многие следят за трансляциями соревнований. Вам этот праздник спорта интересен, смотрите?

— У меня мама сидит, смотрит всю Олимпиаду. Я вообще не смотрю и даже не интересуюсь. Мне неинтересно, это не моя история. Когда-то очень давно, правда, смотрел олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. А с годами уже не очень хочется смотреть. И так времени мало, и надо еще книги почитать, например, я еще не всего Толстого прочитал, или кино посмотреть хорошее художественное — французскую волну или итальянский неореализм.