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Жулин обрадовался допуску Валиевой к одиночным выступлениям фигуристов на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Жулин обрадовался допуску Валиевой к одиночным выступлениям фигуристов на ОИ-2022
instagram.com  /  @aleksandr_zhulin

Москва, 14 февраля. Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до Олимпиады в Пекине.

Фигурист назвал хорошим решение CAS по Валиевой. Ранее выездная комиссия спортивного суда отклонила апелляции МОК, ISU и WADA на решение отменить временное отстранение фигуристки после обнаружения сомнительного допинг-теста.

«Слава тебе господи! Ура! Слава богу! Хорошо, что есть такое решение. То, что Камилу Валиеву допустят до индивидуальных соревнований — это уже хотя бы что-то. Я очень рад», — рассказал Жулин «Чемпионату».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инцидент вокруг фигуристки Валиевой. Он заявил, что Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены будут представлять страну под национальным флагом и гимном.

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суд олимпиада валиева
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