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Шойгу: в учениях «Союзная решимость» задействованы войска практически всех военных округов

Армия
Шойгу: в учениях «Союзная решимость» задействованы войска практически всех военных округов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

, 14 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе учений «Союзная решимость».

По словам министра обороны, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость», которые в эти дни проходят на территории Белоруссии. Шойгу также добавил, что в рамках маневров военнослужащие отрабатывают усиление охраны границы, а также действия по отражению внешней агрессии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возвращении российских военнослужащих из Белоруссии после учений «Союзная решимость — 2022». По его словам, этот вопрос будет решен после официального заявления лидеров Союзного государства.

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