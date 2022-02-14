В Ираке приговорены к смерти фигуранты дела о фиктивной антитеррористической операции

Багдад, 14 февраля. Иракский уголовный суд провинции Бабиль приговорил сотрудника службы безопасности и его информатора к смертной казни за убийство 20 граждан в ходе антитеррористической операции в декабре 2021 года. Осужденные имеют возможность обжаловать приговор.

30 декабря в одной из семей в деревне Аль-Рашайед разразился конфликт. В ходе него шурин хозяина дома покинул здание и отправился в полицейский участок, где совершил ложный донос о нахождении в жилище двух террористов, объявленных в розыск.

Iraq sentences police officer, informant to death over deadly bogus operationhttps://t.co/vH1HtmS3zh pic.twitter.com/UwMzIC3mMN — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 14, 2022

Прибывший спецназ окружил здание, призвал террористов сложить оружие, и, не дождавшись ответа, начал штурм. После этого полиция заявила, будто преступники ликвидировали всех членов своей семьи и затем совершили самоубийство. Лишь после этого один из выживших членов семьи сообщил местным СМИ о факте гибели 20 родственников по вине сил безопасности.

Резонансное дело дошло до премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, прибывшего на траурную церемонию в деревню и назвавшего это событие «душераздирающим».

«То, что произошло — это настоящая душераздирающая бойня. Нельзя мириться с преступниками, которые скрываются под прикрытием государственных структур и совершают чудовищные преступления», — процитировал премьера его офис.

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi arrives in Babil to attend the funeral of the twenty members of a family killed in the area's al-Rashayed village last week. On Monday, Kadhimi blamed inaccurate intelligence information for the massacre.



READ MORE: https://t.co/RPXRxRb02m pic.twitter.com/esdqprU7gv — Rudaw English (@RudawEnglish) January 5, 2022

В итоге информатор и руководитель операции оказались приговорены к казни через повешение, а еще 18 человек, включая полицейских и гражданских, ожидают решения суда. В их число входят уже снятые с должности начальник полиции и глава разведслужбы в провинции Бабиль.

«Уголовный суд Бабиля вынес смертный приговор через повешение двум подсудимым. Другие обвиняемые будут судимы позже», — сказано в сообщении Высшего судебного совета.

Ирак занимает четвертое место в мире по количеству казней: в 2020-2021 годах исполнены 56 официальных смертных приговоров. Экзекуция осуществляется либо через повешение, либо через расстрел. При этом — по заявлению члена иракского парламента — в тюрьмах находятся тысячи «смертников», которые годами ждут своей участи. В подавляющем большинстве это члены террористических группировок.

Например, в 2019 году уголовный суд приговорил к казни сразу одиннадцать французских граждан, обвиняемых в принадлежности к «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а в 2021 году один боевик получил сразу четыре смертных приговора и пожизненное заключение дополнительно.

1 Организация запрещена на территории РФ.