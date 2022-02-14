Навка назвала кощунством и издевательством отмену награждения фигуристов из России

, 14 февраля. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения медалистов на ОИ в одиночном катании, если Камила Валиева займет призовое место.

Навка назвала издевательством и полным абсурдом решение МОК. Фигуристка заявила, что церемонию нужно проводить и наградить всех спортсменок.

«Просто какое-то кощунство и издевательство. Сами создали правила, сами нарушают, это кошмар. Будем надеяться, что МОК передумает. », — рассказала Навка Metaratings.ru.

Заслуженный мастер спорта также заявила, что сегодня тем не менее есть и радостная новость, ведь Валиевой разрешили выступать, пишет «Газета.Ru».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об отмене церемонии награждения, если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире. В МОК также отменили церемонию награждения победителей командного турнира в фигурном катании, где сборная России выиграла золото.