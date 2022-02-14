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Политолог Золотарев: смена курса Украины в НАТО невозможна

Политика
Политолог Золотарев: смена курса Украины в НАТО невозможна
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 февраля. Украина не откажется от стремления в НАТО при нынешней конфигурации власти. Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев.

Как отметил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор», курс Украины в НАТО закреплен в конституции страны, поэтому пока власть в государстве не сменится, все будет оставаться так же, как и сейчас. Он указал на промах посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который сначала не исключил, что страна откажется от идеи членства в НАТО, но затем его слова назвали вырванными из контекста.

«Пристайко в принципе не должен был делать таких заявлений, он официальное лицо. Явно у него не было директив делать такие заявления», — цитирует Золотарева РИА Новости.

Политолог добавил, что дипломат попросту «сказал лишнего», так как на самом деле его личная позиция может отличаться от официального мнения Киева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что отказ Киева от идеи вступления в Североатлантический альянс помог бы снизить напряжение вокруг Украины. По его мнению, слова посла Пристайко не стоит воспринимать как «случившийся факт», пишет НСН.

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украина нато золотарев
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