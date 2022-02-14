Лавров честно ответил на вопрос Путина о шансах договориться с западными партнерами

Москва, 14 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров честно ответил на вопрос президента Владимира Путина о шансах договориться с Западом. Об этом дипломат заявил на переговорах с российским лидером.

Глава государства встретился с руководителем внешнеполитического ведомства в понедельник. Путин задал Лаврову главный вопрос. Президент поинтересовался, есть ли шансы договориться с западными коллегами, или же они хотят втянуть Россию в вечные переговоры.

«Шансы есть всегда», — честно сказал Лавров.

Одна фраза министра иностранных дел, кажется, обнадежила не только Путина, но и весь мир.

Лавров ранее пообщался с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили провокационные действия американской стороны на Украине.