Киев, 14 февраля. Офицеры и солдаты ВСУ рассказали, что далеко не все военнослужащие верят в сообщения о якобы грядущем военном «противостоянии» с Россией.

В интервью СМИ офицеры рассказали, что ждет ВСУ в случае начала войны с Россией. Капитан украинской армии сообщил, что его часть за последний месяц срочно укомплектовали почти на 90%. Еще один военнослужащий, часть которого находится в Донбассе, пожаловался на неудовлетворительное состояние бронетехники. По его словам, на ее ремонт брошены все силы, однако почти половина боевых машин не на ходу.

Отмечается, что настроения среди украинских солдат разные — половина не верит в войну, остальные пребывают в растерянности. Один из матросов ВМСУ оценили готовность Украины противостоять РФ в случае начала конфликта. Он рассказал, что в его окружении никто не выдает страха, но все понимают, какими тяжелыми могут быть последствия. По его словам, те, кто грозит «разгромить» ВС РФ, первыми сбегут из страны.

«Все наши понимают, что украинский флот пустят на дно в первые часы войны», — отметил он.

Еще один украинский военный заявил, что, если начнутся военные действия, шансов у ВСУ практически нет. При этом удивительным ему кажется то факт, что на фоне слухов о «вторжении» командование не распорядилось выдать подразделениям усиленный боекомплект.

В России неоднократно говорили, что страна не собирается ни на кого нападать. Слухи о якобы готовящемся «вторжении» в Кремле называли обычной пропагандой. Недавно в КНДР заявили, что США тиражируют эти фейки, чтобы оправдать свое военное присутствие в Восточной Европе.