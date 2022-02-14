Российские банки выдали в январе рекордное число кредитных карт

Москва, 14 февраля. Банки по итогам января выдали россиянам 1,37 млн кредитных карт, и это на 60% больше, чем годом ранее, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сервис «Кредистория».

Ставки по кредитам при этом остались на прежнем уровне.

«Россияне взяли в январе 2022 года 1,37 миллиона кредитных карт. По сравнению с январем прошлого года россияне взяли на 60% больше кредитных карт — тогда банки выдали лишь 856 тысяч кредиток», — говорится в исследовании.

За минувший месяц было оформлено на 37% меньше кредиток, чем в декабре, но это связано с длинными новогодними каникулами.

Наибольшее число карт выдано в Пермском крае (+67%), Воронежской области (+66%), Удмуртии (+65%), Красноярском крае (+60%), Москве и Ставропольском крае (+59%). Средняя активность зафиксирована в Кемеровской области (+43%), Санкт-Петербурге (+42%) и Новосибирской области (+40%).

Гендиректор «Кредистории» Артур Александрович пояснил, что такие показатели спровоцированы инфляционными опасениями людей и ростом потребительского спроса. Банки стали одобрять кредитки с большим лимитом клиентам с небольшими доходами.

Между тем юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян советует воздержаться от залоговых кредитов, так как есть риск остаться без квартиры или машины.

Сам факт того, что человеку понадобилась кредитная карта, конфликтует с идеей сбережения. Населению просто нечего копить, и для удовлетворения потребностей приходится прибегать к услугам банков, отмечал в беседе с INFOX экономист Василий Колташов.