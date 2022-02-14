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Эксперт Дадыгин сообщил, что Валиева имела право присутствовать при вскрытии допинг-пробы

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 16:00
Пресс-центр
Эксперт Дадыгин сообщил, что Валиева имела право присутствовать при вскрытии допинг-пробы
Prt Scr youtube.com  /  Общественное телевидение России

Санкт-Петербург, 14 февраля. Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин прокомментировал ситуацию с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Дадыгин принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», где ответил на вопросы об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Спикер порассуждал о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Валиеву продолжить соревнования.

«Суд учел все обстоятельства, надо учитывать, что по правилам WADA спортсмен имеет право, если у него обнаружили запрещенный препарат по пробе А, он имеет право лично присутствовать при вскрытии пробы Б, и юристы Камилы Валиевой это на суде и говорили. Тут очень много нюансов», — сообщил Дадыгин.

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников также прокомментировал текущее положение российских спортсменов на Играх в Китае. Спикер сообщил, что олимпийцы достойно представляют Россию, несмотря на препятствия, которые возникли не по их вине.

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суд допинг валиева дадыгин
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