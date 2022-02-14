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Уважаю как талантливого человека: актриса Чурикова о режиссере Крыжовникове
Шоу-бизнес
Уважаю как талантливого человека: актриса Чурикова о режиссере Крыжовникове
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и театральный педагог Жора Крыжовников сегодня празднует свой 43-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравила советская и российская актриса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова.

Собеседница поделилась впечатлениями от работы с режиссером на съемках комедии «Самый лучший день».

«Я почувствовала, он очень талантливый человек. Мне кажется, он мужает с каждой картиной. Ему свойственны юмор, ритм. У него бесконечно талантливая, прекрасная семья, дети. Я уважаю его как талантливого режиссера. Он деликатный, интеллигентный человек», — сказала артистка.

Уважаю, как талантливого режиссера: актриса Чурикова о режиссере Крыжовникове
wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Инна Чурикова также назвала еще один проект, созданный под руководством Жоры Крыжовникова и тронувший ее за душу.

«Звоните ДиКаприо» — прелестная картина. Очень хорошая. Глубокая», — сообщила собеседница ФАН.

Уважаю, как талантливого режиссера: актриса Чурикова о режиссере Крыжовникове
Кадр из сериала «Звоните, ди Каприо» /

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Он должен быть здоровым, крепким, любящим свою семью, людей вокруг и делать свое сложное, красивое и необходимое людям дело. Я понимаю людей, которые сейчас тоскуют по театру, хорошему, настоящему, честному кино», — подытожила актриса.

Всенародную известность режиссеру принесли такие проекты, как «Проклятие», «Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо».

Ранее юморист Алексей Смирнов через ФАН поздравил с днем рождения шоумена Гарика Мартиросяна. По словам собеседника, именинника отличает талант креативного руководителя.

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инна чурикова крыжовников
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