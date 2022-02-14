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Лавров сообщил Путину об отрицательном ответе США на предложения России по безопасности

Политика
Лавров сообщил Путину об отрицательном ответе США на предложения России по безопасности
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 февраля. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с российским президентом Владимиром Путиным и доложил ему об ответах США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

По словам дипломата, российская сторона внимательно изучила ответы Вашингтона и Североатлантического альянса. Москва проанализировала все сообщения и свела их в единый документ, который занимает 10 страниц, отметил он.

Лавров подчеркнул, что ответ Соединенных Штатов по ключевым предложениям Москвы является отрицательным. Первая его часть совершенно не удовлетворяет РФ, добавил он.

«По ключевым предложениям РФ по безопасности ответ США - отрицательный», — сказал глава МИД.

Ранее стало известно о подготовке «сводной» реакции Москвы на ответ НАТО и США по предложениям о безопасности. Об этом сообщил высокопоставленный дипломатический источник в МИД России.

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Все новости / Политика / Лавров сообщил Путину об отрицательном ответе США на предложения России по безопасности
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