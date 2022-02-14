Политолог Кедми заявил, что Россия будет требовать быстрого реагирования от Запада

Москва, 14 февраля. Россия не получила удовлетворительного ответа Запада на предложения по гарантиям безопасности. Об этом высказался израильский политолог Яков Кедми.

Аналитик выделил недопонимание, которое произошло в беседе президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств общались пять часов. Однако российский лидер, несмотря на сдержанность, с трудом переварил отсутствие элементарного желания услышать Москву.

Кедми отметил, что многие политики привыкли говорить то, что им нужно, не обращая внимания на речь оппонента. Поэтому политолог озвучил Западу предупредительный сигнал Путина.

«Я думаю, что следующий этап будет хорошо и четко сформулированный ответ, который будет передан и американцам и НАТО. Это будет предпоследний шаг до принятия оперативных решений. На этот шаг Россия будет требовать быстрого реагирования», — цитирует Кедми ИА SM-News.

Аналитик добавил, что время пошло, а отвлечение внимания на Украину впредь ни на что не влияет в диалоге Запада и РФ.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко ранее заявил, что Киев может отказаться от намерений вступить в НАТО во избежание войны. По мнению дипломата, сейчас страна пытается найти лучший способ решения проблемы.