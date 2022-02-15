«Остужаем горячие головы»: политолог Кошкин об учении ВМФ России в Черном море

Учение корабельных тактических групп ВМФ РФ в акватории Черного моря снова вызвало волну негодования как на Западе, так и у наших ближайших соседей — Украины. На фоне беспрецедентного нагнетания паники по поводу якобы готовящейся «российской агрессии» многие усмотрели в этих маневрах не только «игру мускулами», но и элемент подготовки к «вторжению».

13 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит информационное агентство Regnum, посетовал на то, что корабли Черноморского флота представляют опасность для украинского суверенитета:

«Мы должны рассматривать это в контексте происходящего вокруг Украины. Они (Россия. — Прим. ФАН) нарастили силы ВМС в Черном море, но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины», — заявил военный чиновник.

Командование ВМС ВСУ не осталось в стороне от заявлений американского оборонного ведомства и в тот же день распространило сообщение, в котором обвинило Россию в «продолжении дестабилизации обстановки в регионе».

«Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Азово-Черноморском регионе, закрыв значительную часть морских районов — практически весь юг Азовского моря и северо-запад Черного моря. Россия объявила их опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с учениями, на которых будут осуществлены ракетные и артиллерийские стрельбы. Параллельно Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона, чтобы оказать давление на Украину и мир», — говорится в документе.

Для того, чтобы понять, насколько обоснованы выдвигаемые российским морякам претензии, ФАН обратился к эксперту Ассоциации военных политологов Андрею Кошкину, который не нашел в проводимом учении ничего, что могло бы послужить поводом к столь драматичной реакции на него наших международных оппонентов.

tvzvezda.ru / Prt Scr

«Давайте прежде всего учитывать тот факт, что все наши учения являются плановыми. Я лично считаю, что любое такое учение остужает горячие головы на Западе, который в медийном пространстве хочет перевернуть все с ног на голову, постоянно пытаясь доказывать, что мы все только «обостряем». Россия же, проводя подобные маневры, только показывает, что сможет постоять за себя и это — не что иное, как подтверждение силы государства», — отметил эксперт.

По словам Андрея Кошкина, происходящее на данный момент в Черном море связано еще и с реакцией США и НАТО на недавние московские предложения по гарантиям взаимной безопасности.

«Йенс Столтенберг, когда комментировал ответ Альянса на наши инициативы, заявил, что они собираются только усиливать свою военно-морскую группировку в черноморских и балтийских водах. Более того — мы видим, как идет усиление всего юго-восточного фланга НАТО, и мы не можем оставить этот факт без внимания», — заключил военный политолог.

Федеральное агентство новостей /

Между тем, по информации Министерства обороны РФ, целью отработки учебно-боевых задач является оборона морского побережья Крыма, пунктов базирования Черноморского флота и объектов экономического сектора от возможных военных угроз условного противника. В составе разнородных группировок задействовано более 30 боевых кораблей.