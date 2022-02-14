Кадыров обратился к Зеленскому и жителям Украины

Грозный, 14 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам и президенту страны Владимиру Зеленскому с мнением о ситуации вокруг государства.

Глава республики призвал Зеленского выполнить Минские соглашения во избежание необратимых последствий. По его словам, таким образом он решил выразить свое личное мнение.

«Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!» — сказал Кадыров.

Он признался, что любит Украину и ее добрый народ, а из курса истории СССР в школе знает, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. По словам Кадырова, русские и украинцы — «один славянский народ, с общей историей, культурой и религией». Ценности Запада он назвал «вырожденческими» и усомнился, что они действительно близки гражданам Украины.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от желания вступить в НАТО, чтобы «избежать войны». Позднее МИД Украины назвал его слова неправильно трактованными и вырванными из контекста.