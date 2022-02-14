Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 16:49
16:39
Олимпийские игры 2022
Роднина назвала смешной версию юристов о попадании триметазидина в организм Валиевой
16:38
Общество
Жителей домов в Пушкинском районе Петербурга на сутки лишили отопления
16:37
Общество
Минздрав России одобрил третью фазу испытаний лекарства против COVID-19 «Амбервин»
16:35
Происшествия
Запись с камер видеонаблюдения: приезжий нарисовал нацистский символ у входа в калининградскую синагогу
16:31
Весь мир
Курс суданского фунта к доллару продолжает опускаться до минимального уровня
16:30
Общество
Ростовские художники сделали особый творческий подарок к 79-летию освобождения донской земли от фашистов
16:28
Политика
Политолог Саймс оценил странный план США по запугиванию России Украиной
16:27
Происшествия
Серийный маньяк-квартирант Головачев мог убить молодую девушку в Воронеже
16:27
Происшествия
Владимирский суд оставил в силе приговор экс-замгубернатора Мазанько
16:26
Происшествия
В Калининграде пьяный бармен нарисовал свастику у входа в синагогу
Все новости

Кадыров обратился к Зеленскому и жителям Украины

Политика
Кадыров обратился к Зеленскому и жителям Украины
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 14 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам и президенту страны Владимиру Зеленскому с мнением о ситуации вокруг государства.

Глава республики призвал Зеленского выполнить Минские соглашения во избежание необратимых последствий. По его словам, таким образом он решил выразить свое личное мнение.

«Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!» — сказал Кадыров.

Он признался, что любит Украину и ее добрый народ, а из курса истории СССР в школе знает, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. По словам Кадырова, русские и украинцы — «один славянский народ, с общей историей, культурой и религией». Ценности Запада он назвал «вырожденческими» и усомнился, что они действительно близки гражданам Украины.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от желания вступить в НАТО, чтобы «избежать войны». Позднее МИД Украины назвал его слова неправильно трактованными и вырванными из контекста.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кадыров обратился к Зеленскому и жителям Украины
украина зеленский кадыров
Комментировать