Главы минобороны Украины и Белоруссии договорились о визитах военных атташе на учения

Минск, 14 февраля. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Главы оборонных ведомств обсудили мероприятия по повышению транспарентности и взаимного доверия.

По имеющейся информации, в ходе беседы глав минобороны двух стран обсуждались конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Хренин отметил, что Минск не является инициатором напряженности в отношениях Белоруссии и Украины.

Резников выступил за возобновление сотрудничества между странами, а также активизацию работы по вопросам безопасности и взаимного доверия. Министры также договорились о визитах военных атташе на украинские и на белорусско-российские учения.

Ранее сообщалось, что сроки возвращения ВС РФ из Белоруссии домой определяются, но это будет лишь после завершения учений. Российские войска покинут республику тогда, когда соответствующее решение примут Москва и Минск.