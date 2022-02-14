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Российских пенсионеров могут освободить от уплаты госпошлины при вступлении в наследство

Экономика
Российских пенсионеров могут освободить от уплаты госпошлины при вступлении в наследство
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 февраля. Депутат Госдумы Василий Власов призвал освободить пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Предложение уже направлено в Минтруд РФ.

Согласно действующим законам, наследники первой очереди должны платить при вступлении в имущественные права 0,3% от оценочной стоимости. То есть в случае с квартирой за 3 млн рублей госпошлина составит 9 тысяч. Для пожилых людей это может являться существенной суммой, соразмерной ежемесячной пенсии или превышающей ее, цитирует парламентария «ФедералПресс».

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения граждан, получающих пенсию по старости, в перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в случае, если в наследственном деле они выступают в качестве наследника первой очереди», — написал Власов.

Некоторые россияне уже освобождены от уплаты такой пошлины, а вот на пенсионеров льгота пока не распространяется.

В Госдуме ранее предложили ввести для нуждающихся пенсионеров карточки на сумму 13 тысяч рублей для приобретения продуктов.

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госдума пенсионеры власов наследство госпошлина
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