Иркутянин стал популярен в интернете благодаря резьбе по дереву

У Игоря Перевалова, жителя села Куйтун, что в Иркутской области, имеется 1,2 миллиона подписчиков в TikTok. Все благодаря таланту создавать удивительные изделия из дерева и бисера.

Игорь практически всю свою жизнь создает деревянные фигурки, ловко орудуя любимыми резаком и стамеской. За 53 года творческого хобби скопилась внушительная коллекция изделий. В какой-то момент мужчина оказался в тяжелой жизненной ситуации. Из дома культуры, где он работал, его уволили, а жена стала инвалидом, потеряв способность ходить. На помощь пришла старшая дочка, предложив разместить изделия в интернете.

«У меня доча, моя старшенькая, говорит: «Папа, давай, у тебя много изделий, давай мы покажем в Instagram? Откроем тебе страничку». Она там изучила, открыла страничку, предложила. Мы начали делать. Стали люди смотреть, стали заказывать, стали приобретать наши изделия. Жену я свозил, конечно, в санаторий», — рассказывает Игорь Перевалов.

Фигурки иркутского мастера удивили интернет-пользователей своей детализацией и изяществом, а аккаунт творца стал быстро обрастать новыми подписчиками. Заработанных денег Игорю хватило, чтобы поставить на ноги супругу. Теперь женщина снова ходит. Да и финансовая ситуация стала более стабильна. Мастер поделился, что только на подарках подписчиков он зарабатывает восемь-девять тысяч рублей в месяц.

Вспоминая, как все это начиналось, Игорь рассказывает, что первые инструменты для резьбы ему подарил отец.

«Я в шесть лет летом пацаном взял у отца топорик плотницкий и охотничий нож. И сделал такой самолетик, копию. В то время для меня, конечно, это была копия. И с тех времен, когда отец хватился, почему я брал инструмент, хотел наказать. А когда увидел мое изделие, он, конечно, заказал у кузнеца два инструмента, как я помню. Вот такой вот резачок-косячок и вот такой вот, как стамесочка», — вспомнил Игорь.

Три года назад иркутянин освоил технику плетения бисером. Теперь ассортимент его коллекции еще больше расширился и запестрил новыми красками. Сейчас Игорь Перевалов планирует открыть свою мастерскую и обучать там детей.