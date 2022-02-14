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В Сети появилось видео встречи Зеленского и Шольца с необычным рукопожатием

Политика
В Сети появилось видео встречи Зеленского и Шольца с необычным рукопожатием
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 февраля. Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве началась с необычного рукопожатия. Видео очередного конфуза президента Украины обнародовали журналисты.

По данным ведомства немецкого канцлера, тот факт, что на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Москву Шольц летит «через Киев», является значимым. Он должен стать «сигналом поддержки» для Украины, подчеркнули в ФРГ.

Журналисты обратили внимание на необычную деталь в приветствии Зеленского и Шольца. По их словам, рукопожатие является «интересным».

Известно, что Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина. Соответствующее заявление сделали в Правительстве ФРГ. Однако важнее лучше понять обеспокоенности и цели России, подчеркнул немецкий канцлер.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс оделась в меховую шубу и шапку в плюсовую температуру и своим поступком рассмешила жителей России. Об этом рассказал журналист Брайан Макдональд.

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зеленский конфуз шольц
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