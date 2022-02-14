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Депутаты от ЕР внесли в Госдуму свой проект обращения к Путину по признанию ЛДНР

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:53
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Политика
Депутаты от ЕР внесли в Госдуму свой проект обращения к Путину по признанию ЛДНР
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 14 февраля. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией ЛНР и ДНР.

Документ внесли депутаты от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров.

«Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы "К президенту РФ В.Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР" и обсуждения указанного проекта обращения», — указывается в базе данных Госдумы.

Авторы считают обоснованным и морально оправданным признание республик Донбасса. В проекте постановления добавляется, что на основе всенародного волеизъявления в ЛНР и ДНР построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.

Ранее комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал два варианта постановления об обращении к российскому лидеру Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Второй вариант постановления предусматривает консультации с внешнеполитическим ведомством.

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путин донбасс госдума
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